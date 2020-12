Tre panchine a rischio in Serie A, le ultime di calciomercato su Prandelli, Giampaolo e Maran

Un pareggio (a tempo quasi scaduto) in quattro partite di campionato. Poi tre sconfitte e un conteggio totale di sette gol subiti e solo uno fatto. La Fiorentina di Cesare Prandelli non decolla. Anzi, resta a terra con le ruote sgonfie alimentando critiche e dubbi sul futuro. La classifica vede a soli tre punti la zona retrocessione, ma al momento il tecnico rimane al suo posto. Discorso simile anche per Giampaolo al Torino, per il quale Cairo nutre ancora fiducia nonostante i soli sei punti in classifica. La sconfitta contro la Juventus, invece, non condanna ancora Maran, che resta aggrappato al suo Genoa penultimo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Genoa, Maran a rischio: la posizione di Preziosi

Calciomercato Serie A, Prandelli, Giampaolo e Maran a rischio esonero

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Torino, Giampaolo ora ha gli ‘incubi’: “Non dormo sereno”

Decisive saranno dunque le prossime uscite per il futuro di Maran, Giampaolo e Prandelli. Prima di firmare con l’ex Ct italiano, la Fiorentina ha cercato Sarri, che chiede però un contratto importante e una squadra costruita su misura. In casa granata, invece, tra i nomi in lizza figurano Nicola e Semplici, ma il sogno è Luciano Spalletti. Resta molto critica, dunque, la situazione di Giampaolo, che vorrebbe importanti investimenti sul mercato di gennaio, mentre il presidente ha intenzioni diverse.