Calciomercato Milan, offerta importante per Thauvin

Aumenta la concorrenza per Florian Thuavin. L’attaccante avrebbe ricevuto una nuova offerta direttamente dagli Emirati. Ecco chi vuole il francese

L’interesse del Milan per Florian Thauvin non è certo un segreto. Il club rossonero è uscito allo scoperto qualche giorno fa con Paolo Maldini. Dichiarazioni del dt che non hanno fatto piacere al Marsiglia ma che confermano una trattativa nata parecchi mesi fa. L’esterno francese si è messo alle spalle gli infortuni dello scorso anno e con i suoi gol e assist ha riportato in alto l’OM, che non avrebbe alcuna intenzione di privarsene. Il club transalpino ci proverà in tutti i modi a convincere Thauvin a prolungare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ma la decisione del giocatore sembra essere un’altra.

Calciomercato Milan, offerta dagli Emirati per Thauvin

Thauvin è desideroso di vivere una nuova avventura. Il Milan è certamente un’opportunità importante ma c’è anche l’offerta del Siviglia di Monchi. I due club sembrano essere in prima fila per il talento francese ma attenzione alle sorprese. Una di queste potrebbe arrivare dagli Emirati: l’Al-Ain – come riporta UEA Kick – avrebbe offerto un ricchissimo contratto a Thauvin. E’ facile ipotizzare come la proposta del club degli Emirati possa essere superiore a quella di Milan o Siviglia ma un palcoscenico non più di primissimo livello potrebbe allontanarlo dalla Nazionale e nel 2022 in Qatar si svolgeranno i Mondiali.