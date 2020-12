Calciomercato Milan, vice Ibrahimovic a sorpresa | Cifre e dettagli

Odsonne Edouard sarebbe finito nel mirino del Milan per il ruolo di vice Ibrahimovic. Tutti i dettagli

Sono principalmente due gli obiettivi del Milan per la sessione invernale di calciomercato: un nuovo difensore centrale ed un attaccante di riserva, di fatto un vice Ibrahimovic. In questo senso, come riportato da ‘fichajes.com’, il club rossonero avrebbe messo nel mirino Odsonne Edouard, attaccante classe 1998 di proprietà del Celtic, avversaria della squadra di Pioli nella fase a gironi di Europa League. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La prestazione offerta a ‘San Siro’, con anche un gol segnato, non sarebbe passata inosservata alla dirigenza rossonera, che ha messo il giocatore sul taccuino. La sua valutazione si aggira intorno ai 10-15 milioni di euro. Occhi puntati dunque sulla pista Edouard in casa Milan.