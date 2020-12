Burioni, gaffe su Twitter: “Meglio il Covid della Roma”. Poi cancella

Gaffe su Twitter del noto virologo e tifoso della Lazio Roberto Burioni

Burioni ancora protagonista, in negativo, su Twitter. Rispondendo a degli utenti, il virologo tifoso della Lazio ha risposto a degli utenti “Meglio il Covid-19 della As Roma“. Il tweet ha scatenato reazione indignate non solo dei tifosi giallorossi. Accortosi della clamorosa gaffe, Burioni ha cancellato il tweet non dando però grandi segnali di pentimento: “Mi scusi – ha replicato a un utente – non pensavo di essere offensivo. Ho cancellato il tweet (ma ormai gli screenshots erano scattati, ndr), mi rendo conto che qui è meglio non fare battute”.