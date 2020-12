"Dedichiamo il titolo di capocannoniere a PABLITO"

Dario Ricci e l'iniziativa per ricordare Rossi: "Portiamo avanti il suo ricordo così"



Ospite della nostra diretta Dario Ricci, ci spiega la sua iniziativa, che sta già raccogliendo grandi consensi, compresi i nostri di Calciomercato.it, per salvaguardare e rendere immortale la leggenda di Paolo Rossi. Capocannoniere al mondiale '82 con 6 reti, in Serie B, in Serie A, in Coppa Campioni e l'unico bomber ad aver vinto il Pallone d'Oro, l'idea è quella di intitolare la classifica di capocannoniere della Serie A proprio a Paolo Rossi. Tutte le news di calciomercato insieme a noi!



