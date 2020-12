Il Ministro Spadafora ha commentato la proposta del Ministro Di Maio sul triangolare della pace tra Italia, Argentina e Inghilterra da giocare allo stadio Maradona

Trova sempre più consensi la proposta di un triangolare tra Italia, Argentina e Inghilterra allo stadio Maradona. Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e lo sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Bellissima la proposta del ministro Di Maio di dar vita ad un triangolare della pace tra Italia, Argentina e Inghilterra, nel ricordo di Diego Armando Maradona. Un torneo amichevole da disputarsi nello stadio di Napoli dedicato proprio al campione argentino, per superare definitivamente le tensioni sportive di allora tra Inghilterra e Argentina”. Clicca qui per le news di mercato e non solo.

LA FORZA DELLO SPORT – “Lo sport unisce ed è sempre portatore di pace e, come ha detto il Ministro Di Maio, a volte arriva laddove non riesce la diplomazia”.