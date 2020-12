Napoli, infortunio Osimhen: si tenta il recupero prima di Natale

Napoli, infortunio Osimhen: il nigeriano ancora fuori, ecco le ultime su quando l’attaccante potrebbe tornare in campo

Il Napoli torna oggi in campo in campionato per allungare la striscia vincente contro la Sampdoria e restare nel gruppo di testa. Rush finale importante di 2020 per la squadra di Gattuso, che sarà attesa la prossima settimana da test probanti contro Inter e Lazio in trasferta, prima di chiudere in casa con il Torino.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Messi al Napoli, Boateng non ha parlato a caso: come realizzare il sogno

Anche oggi, e non solo, gli azzurri dovranno fare ancora a meno di Osimhen. Nuove complicazioni per l’infortunio alla spalla del nigeriano, che salterà sicuramente la gara con l’Inter. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, si proverà a riaverlo in campo prima di Natale, se non con la Lazio almeno contro il Torino, situazione da monitorare.