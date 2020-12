Milan-Parma, pesante bocciatura: “Ignobile, è inguardabile”

Primo tempo di Milan-Parma con i ducali in vantaggio: uno dei rossoneri è pesantemente criticato dai tifosi

Il Milan ha chiuso il primo tempo sotto di un gol contro il Parma. Rossoneri anche sfortunati con l’infortunio di cambio e i due legni presi nella stessa azione. Nella squadra di Pioli c’è però anche chi sta rendendo sotto le aspettative e i tifosi non lo mandano giù: pesanti le critiche che stanno piovendo sui social addosso ad Ante Rebic. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’attaccante croato è stato schierato come punta centrale per l’assenza di Ibrahimovic ma nei primi 45 minuti non si è mai reso pericoloso. I sostenitori rossoneri non hanno gradito la sua prestazione e non lo hanno nascosto: “Quest’anno è imbarazzante proprio” scrive un utente su Twitter aggiungendo improperi ai danni del croato.

Ecco altri tweet di critica a Rebic:

Rebic non la sa proprio fare la prima punta comunque — c. (@_taysvoice) December 13, 2020

Ma sono solo io, o Rebić sta sbagliando tutto e di più?#MilanParma — Dario Poggi (@dariopoggi97) December 13, 2020

Rebic malissimo — Marco (@MarcoMacagnino5) December 13, 2020

Rebic giocatore inutile in attacco — Eslatan 🎅🏻 (@lisnico6) December 13, 2020

Rebic si deve svegliare — massymilan (@massimo12930852) December 13, 2020

Rebic ignobile — M (@mgpg07) December 13, 2020