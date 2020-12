Milan-Parma, altro infortunio per Bennacer: Pioli nei guai

Milan nei guai: dopo Gabbia si fa male anche Bennacer, appena rientrato dopo alcune partite di stop

Era appena rientrato da un’assenza per infortunio, ma si è fermato di nuovo. Ismael Benancer è stato costretto a chiedere il campo al 75′ di Milan-Parma con i rossoneri sotto di un gol. Un fallo subito, un allungo e il muscolo che fa male per il centrocampista algerino, uno dei pilastri della squadra di Stefano Pioli: per l’ex Empoli si preannuncia un altro stop per un problema muscolare.

I rossoneri già nel primo tempo avevano dovuto fare a meno di Gabbia, sempre per infortunio, e sono senza Kjaer e Ibrahimovic, con lo svedese pronto al ritorno in campo. Per Pioli, quindi, una nuova assenza da affrontare, in attesa di capire l’entità dello stop di Bennacer e i tempi di recupero