Fiorentina, Commisso ha deciso | Squadra in ritiro da domani

La dirigenza viola non ha digerito la sconfitta per 3-0 con l’Atalanta

La sconfitta contro l’Atalanta non è scesa alla dirigenza viola, che attende ancora la prima vittoria dell’era Prandelli. Da quando il tecnico si è seduto in panchina, al posto di Iachini, è arrivato soltanto un punto, poi tre sconfitte. Soltanto due i punti nelle ultime sei partite di campionato, con l’ultima vittoria che risale al 25 ottobre scorso, contro l’Udinese. Per questo il presidente Commisso ha deciso che la squadra da domani, lunedì 14 dicembre, andrà in ritiro, così come Torino e Bologna. A riportarlo è ‘SkySport’.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta-Fiorentina, Gasperini: “Gomez, non so come finirà. Penso alla squadra”

La Fiorentina sarà poi impegnata mercoledì nella sfida dell’infrasettimanale contro il Sassuolo: dopo la sfida di campionato si deciderà se continuare il ritiro o se interromperlo.