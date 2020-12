DIRETTA Serie A, Cagliari-Inter: le formazioni UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Sardegna Arena’ tra le squadre di Di Francesco e Conte in tempo reale

Rialzare subito la testa. Reduce dall’eliminazione in Champions League, l’Inter è di scena sul campo del Cagliari nel lunch match valido per l’undicesima giornata di Serie A. I rossoblu di Di Francesco vogliono approfittare del delicato momento che vivono i meneghini per tornare alla vittoria dopo tre partite. I nerazzurri di Conte, invece, vanno a caccia del quarto successo di fila in campionato per riprendersi il secondo posto in classifica e mettere pressione al Milan. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Sardegna Arena’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. All. Di Francesco

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. Conte

CLASSIFICA:

Milan 26 punti; Sassuolo** 22; Inter 21; Napoli* e Juventus 20; Verona** 19, Roma 18; Lazio** 17; Atalanta*** 14; Udinese 13; Bologna e Cagliari 12; Sampdoria e Benevento** 11; Spezia** e Parma 10; Fiorentina 9; Torino** e Genoa 6; Crotone** 5

*un punto di penalizzazione

**una gara in più

***una gara in meno