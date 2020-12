Calciomercato.it seguirà in tempo reale Napoli-Sampdoria, gara dell’undicesima giornata di Serie A

Reduce dalla qualificazione come testa di serie ai sedicesimi di finale di Europa League, il Napoli riceve la Sampdoria allo stadio ‘Diego Armando Maradona’. Dopo il doppio successo per 4-0 contro Roma e Crotone, mister Gattuso chiede ai suoi la terza vittoria consecutiva per portarsi momentaneamente a meno tre dal Milan, impegnato questa sera contro il Parma. Senza successi in campionato da ben cinque turni (2 pareggi e 3 sconfitte), Ranieri chiede ai suoi di cercare l’impresa per imporre un deciso cambio di rotta. Calciomercato.it segue la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Napoli-Sampdoria

NAPOLI (4-2-3-1): – Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Gattuso

SAMPDORIA (4-4-1-1) – Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella. All.: Ranieri

CLASSIFICA SERIE A: