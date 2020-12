Posticipo delle 18 dell’undicesima giornata, Genoa-Juventus verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Dopo lo spettacolare successo in casa del Barcellona, Andrea Pirlo ha festeggiato un’altra bella notizia in settimana, grazie alla riduzione della squalifica ad Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo torna così a disposizione per la trasferta contro il Genoa. Una gara che i bianconeri hanno l’obbligo di vincere per portarsi a meno tre punti dal Milan capolista, in campo questa sera contro il Parma. Reduce dal pareggio beffa di Firenze, i padroni di casa sperano di centrare l’impresa, sperando che si mantenga la tradizione degli ultimi sei precedenti a Marassi. Un’alternanza perfetta di vittorie e sconfitte che, visto il successo bianconero della scorsa stagione, quest’anno dovrebbe premiare i Grifoni. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Genoa-Juventus

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello; Sturaro, Lerager, Radovanovic, Rovella, Pellegrini; Pjaca, Scamacca. Allenatore: Rolando Maran.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

CLASSIFICA SERIE A: