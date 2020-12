Calciomercato Juventus, idea clamorosa di Paratici: gratis a gennaio

Calciomercato Juventus, il ds bianconero Paratici a caccia di un colpo gratis nella sessione di gennaio: ipotesi pazzesca

Juventus che per il 2021 rilancia le proprie ambizioni in chiave scudetto e Champions League, il progetto Pirlo atteso al decollo dopo la grande vittoria col Barcellona. Bianconeri che ora potranno concentrarsi sul campionato per rimontare in classifica, occhi al mercato di gennaio per regalare al tecnico qualche rinforzo importante. In questo senso, le voci che rimbalzano stamani dall’Inghilterra hanno del clamoroso: Paratici insegue il colpaccio.

Secondo quanto riportano il ‘Mirror’ e il ‘Sunday Express’, infatti, la dirigenza bianconera vorrebbe approfittare dei presunti malumori tra Pogba e il Manchester United e, non ultimi, quelli tra lo stesso Pogba e Raiola. Il giocatore ha smentito gli ultimi rumours, ma la sua situazione contrattuale (accordo in scadenza nel 2022, ndr) rimane in bilico. Ecco dunque che secondo le testate britanniche la Juve intenderebbe addirittura chiederlo in prestito gratuito a gennaio con obbligo di riscatto poi a fine stagione. Una ipotesi che dalle parti dell’Old Trafford viene accolta, stando alle ricostruzioni, anche con un certo fastidio (“La Juve deve stare scherzando”, è il titolo dell’Express), ma di certo la lunga telenovela tra i campioni d’Italia e il grande ex promette di arricchirsi di ulteriori capitoli.