Khedira sempre più vicino a lasciare la Juventus: le parole del centrocampista tedesco in vista della finestra invernale del mercato

E’ agli sgoccioli l’avventura di Sami Khedira alla Juventus. Il tedesco sta vivendo da separato in casa questi ultimi mesi della sua avventura in bianconero, fuori dai progetti tecnici di Pirlo ed escuso anche dalla lista per la fase a gironi della Champions League. Le parti non hanno trovato l’accordo per la rescissione del contratto in estate dell’ex Real Madrid, in scadenza il prossimo 30 giugno e che percepisce un ingaggio da oltre 6 milioni di euro all’anno a Torino.

Juventus, addio Khedira: “Aperto subito ad una nuova sfida”

Ma stando a sentire le parole del diretto interessato, l’addio alla Juventus potrebbe già concretizzarsi nella finestra di gennaio: “Sono aperto ad una nuova sfida. Ho passato un brutto periodo e voglio giocare di nuovo a calcio. Non vedo l’ora di scendere nuovamente in campo. Attualmente ho ancora molta forza ed energia: quindi non guardo alla prossima estate, ma a dicembre e gennaio. Un cambiamento è realistico: il mio obiettivo principale è quello”, ha dichiarato Khedira al quotidiano ‘Bild’.

Il 33enne centrocampista continua su un possibile ritorno in Bundesliga: “Lo Stoccarda? Non escludo nulla in Germania. La Premier e l’Everton? Con Ancelotti ci scriviamo e parliamo al telefono. Conosce la mia situazione. Ma potrei finire anche in una squadra completamente diversa, fuori dall’Inghilterra. Sarebbe molto divertente anche mettere la mia esperienza al servizio di una squadra con tanti giovani in rosa”.