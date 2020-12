Calciomercato Juventus, Zidane è stanco | Via a prezzo di saldo

La Juventus potrebbe aver trovato un’occasione in casa del Real Madrid: dalla Spagna rivelano che Zidane avrebbe messo Asensio sul mercato

Il momento del Real Madrid non è dei più felici, ma la vittoria nel derby contro l’Atletico Madrid potrebbe aver dato la svolta alla stagione degli spagnoli. Pur avendo vissuto delle difficoltà, infatti, Zidane si è portato a casa il primo posto nel girone di Champions League ed ora si è avvicinato anche alla vetta della Liga. Ora la panchina del francese sembra essere più salda e ‘Zizou’ sembra aver preso delle decisioni importanti anche in vista del mercato di gennaio. Dalle scelte di Zidane, poi, potrebbero nascere delle occasioni per la Juventus.

Calciomercato Juventus, Zidane mette Asensio alla porta | Via per 40 milioni

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Zidane avrebbe perso la pazienza con Marco Asensio e avrebbe deciso di metterlo definitivamente sul mercato. L’esterno offensivo è un pallino dei dirigenti della Juventus da anni e, anche se è stato lontano dai campi per diverso tempo, non avrebbe mai perso di vista lo spagnolo. Il prezzo di Asensio è calato drasticamente dopo gli ultimi anni ed ora potrebbe partire per una cifra che si aggira intorno ai 35/40 milioni di euro.

Anche Cristiano Ronaldo ha un ottimo ricordo dello spagnolo classe ’96 e potrebbe ‘appoggiare’ la scelta dei bianconeri di investire su di lui. Asensio, peraltro, potrebbe trovare spazio nell’undici adottato da Andrea Pirlo e diventare una pedina importante con i tanti impegni che attendono i bianconeri in stagione. L’impazienza di Zidane, insomma, potrebbe tramutarsi in un ‘assist’ di mercato per la Juventus.