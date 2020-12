Cagliari-Inter, inizio rinviato alle 12:45 | Ecco il motivo

La sfida di Serie A fra il Cagliari e l’Inter è stata rinviata alle 12:45 per alcuni problemi tecnici: ecco che cosa è successo

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Slitta di quindici minuti l’inizio della sfida fra il Cagliari di Eusebio Di Francesco e l’Inter di Antonio Conte, in programma alle 12:30. Il problema è legato a qualche incoveniente tecnico per la regia che ha costretto le due squadre ad attendere qualche istante in più prima di scendere in campo.