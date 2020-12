Borussia Dortmund, UFFICIALE l’esonero di Favre | Annunciato il sostituto

Esonerato il tecnico del Borussia Dortmund: già scelto il sostituto al suo posto

Non è bastato il primo posto nel girone di Champions League: il Borussia Dortmund ha deciso di esonerare Lucien Favre, che da oggi non è più l’allenatore della prima squadra. Fondamentale per la decisione è stata la sconfitta interna per 5-1 contro lo Stoccarda. Con un solo punto nelle ultime tre gare di Bundesliga, il quinto posto a cinque punti di distanza dal Bayern Monaco non è andato giù alla società, che quindi ha deciso di separarsi dal tecnico svizzero dopo due anni. Insieme a lui sollevato dall’incarico anche Manfred Stefes, suo vice.

“Siamo tutti grati a Favre per l’ottimo lavoro svolto negli ultimi due anni. Le sue qualità come professionista e persona non sono in dubbio” ha dichiarato Hans-Joachim Watzke, CEO del Borussia Dortmund, come riportato dall’account ufficiale di Twitter della società tedesca. Fino alla fine della stagione, sarà il vice allenatore Edin Terzic a guidare la squadra.