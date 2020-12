Voti e tabellino del primo tempo di Bologna-Roma, match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A TIM 2020/21

La Roma domina in lungo e largo al ‘Dall’Ara’ e va all’intervallo in vantaggio addirittura per 5-1 contro un Bologna a tratti imbarazzante. I giallorossi fanno quello che vogliono, ne segnano cinque che potevano essere anche il doppio contando gli errori importanti di Dzeko davanti alla porta oltre al gol del 2-0. Pellegrini, Mkhitaryan e Spinazzola solo praticamente inafferrabili mentre i rossoblù in difesa sbagliano tutto. E alla fine perdono anche Mbaye per infortunio.

BOLOGNA

Ravaglia 5

De Silvestri 5

Danilo 4

Tomiyasu 4,5

Mbaye 4,5

Poli 4,5

Svanberg 4,5

Vignato 5

Soriano 4,5

Barrow 5

Palacio 5,5

All.: Sinisa Mihajlovic 5

ROMA

Pau Lopez 6

Ibanez 7

Cristante 5,5

Kumbulla 6,5

Karsdorp 7

Veretout 7

Villar 6,5

Spinazzola 7

Pellegrini 7,5

Mkhitaryan 7,5

Dzeko 7



All.: Nuno Campos (Paulo Fonseca è squalificato) 7

Arbitro: Calvarese 6

TABELLINO

Bologna-Roma 1-5

Marcatori: 5′ Poli (aut.), 10′ Dzeko, 15′ Pellegrini, 24′ Cristante (aut.), 35′ Veretout, 44′ Mkhitaryan

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Mbaye; Poli, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

A disp.: Da Costa, Breza, Calabresi, Khailoti, Dominguez, Medel, Baldursson, Kingsley, Pagliuca, Rabbi, Vergani

All.: Sinisa Mihajlovic

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Mirante, Farelli, Bruno Peres, Smalling, Fazio, Juan Jesus, Diawara, Calafiori, Carles Perez, Borja Mayoral.

All.: Paulo Fonseca (squalificato, in panchina Nuno Campos)

Ammoniti: Veretout (R)

Arbitro: Calvarese

Guardalinee: Paganessi e Imperiale

IV Uomo: Di Martino

VAR: Chiffi

AVAR: Tolfo