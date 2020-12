Bologna-Roma, delusione Mihajlovic: “Squadra in ritiro!”

Delusione per Mihajlovic dopo Bologna-Roma, il tecnico ha annunciato la sua decisione sul ritiro

Dopo la pesante sconfitta del Bologna contro la Roma (1 a 5), il tecnico Sinisa Mihajlovic ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Primo tempo disastroso, da scapoli e ammogliati. Noi eravamo scapoli e ammogliati, loro i professonisti. E’ la prima volta che è successo in due anni, e non va per niente bene. Vuol dire che qualcosa non va – spiega a ‘Sky Sport’ – Da domani la squadra sarà in ritiro fino a Natale. Serve schiarirsi le idee”. Clicca qui per le news di mercato e non solo.

Mihajlovic ha proseguito la sua disamina: “Non mi piace fare brutte figure, io e la mia squadra abbiamo un grande rapporto: ne abbiamo passate tante e ho sempre cercato delle giustificazioni per loro, ma oggi no: c’è un limite a tutto, ed è stato superato. Si sta in ritiro finché non entra in testa che noi quando entriamo in campo dobbiamo avere la nostra intensità e aggressività”.