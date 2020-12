Torino, altro tonfo: Giampaolo a forte rischio esonero | Crisi nera

Il Torino continua a non convincere dal punto di vista dei risultati. Oggi è arrivata un’altra sconfitta e ora Marco Giampaolo è a forte rischio esonero

Nel pomeriggio di oggi era in programma Torino-Udinese in Serie A. La partita voleva dire tanto per i granata, a caccia di punti fondamentali per risalire la classifica. E’ arrivato, però, un altro KO per la squadra piemontese con il punteggio di 2-3. I padroni di casa sono affondati sono i colpi di Pussetto, De Paul e Nestorovski, nonostante i gol di Belotti e Bonazzoli avessero illuso circa una possibile rimonta. Ora la posizione di Marco Giampaolo è sempre più a rischio e i tifosi sono pronti alla contestazione alla luce dei pessimi risultati. Il clima è molto teso attorno alla squadra, in attesa di una svolta che sembra non arrivare.

Torino, Giampaolo sempre più a rischio: i numeri stagionali

I numeri ottenuti nella prima parte di stagione dal Torino parlano da soli. Dopo 11 giornate è al penultimo posto in classifica a 6 punti insieme al Crotone. Il più grande tallone d’Achille della squadra sembra essere la difesa. Con i tre gol arrivati oggi dall’Udinese è la peggiore del torneo con in tutto 27 reti subite. Numeri allarmanti, da piena zona retrocessione e che prefigurano un possibile stravolgimento in panchina. Di certo, la posizione di Giampaolo è sempre più a rischio. Per sostituirlo diversi i nomi in ballo come Nicola e Semplici