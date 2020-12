Serie A, Crotone-Spezia 4-1: prima gioia per Stroppa, doppietta di Messias

Serie A, Crotone-Spezia 4-1: prima vittoria in campionato per i calabresi, Stroppa esulta e torna a credere nella salvezza

Nel primo match del sabato di Serie A, vittoria fondamentale del Crotone, che batte per 4-1 lo Spezia nella sfida tra neopromosse. E’ la prima vittoria in campionato della squadra di Stroppa, che resta ultima in classifica ma rinvigorisce le sue ambizioni di salvezza. Brutto stop per la squadra di Italiano, invece, che fa un netto passo indietro.

Buon avvio del Crotone, che passa con una corsa a campo aperto di Messias, che al 7′ infila di sinistro Provedel. Lo Spezia non si disunisce e pareggia poco dopo con Farias al 17′, sfruttando un errato disimpegno della difesa calabrese. Equilibrio nel prosieguo del primo tempo, ma lo Spezia avrebbe l’occasione per ribaltare il punteggio con Piccoli: Cordaz si supera. A inizio ripresa, è solo Crotone: Provedel evita il gol su percussione di Messias, ma uno svarione successivo della difesa ospite lancia Reca in porta per il nuovo vantaggio dei padroni di casa (49′). Spezia che si sbilancia e in contropiede Pereira serve Eduardo per il comodo gol del 3-1 (56′). La reazione allo svantaggio da parte dei liguri non arriva e va più vicino il Crotone alla quarta segnatura, che trova uno scatenato Messias all’ultima azione del match (96′).

CLASSIFICA SERIE A:

Milan 26 punti; Sassuolo*** 22; Inter 21; Napoli* e Juventus 20; Roma 18; Lazio 17; Verona 16; Atalanta** 14; Bologna e Cagliari 12; Sampdoria e Benevento*** 11; Udinese**, Spezia*** e Parma 10; Fiorentina 9; Torino e Genoa 6; Crotone*** 5

* un punto di penalizzazione

** una partita in meno

*** una partita in più