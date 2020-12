L’ex giallorosso David Pizarro si addentra nel mondo Roma commentando la vicenda Pellegrini

Lorenzo Pellegrini spera di tornare a disposizione di Fonseca per la sfida contro il Bologna dopo aver rimediato un problema alla caviglia nell’ultima gara di campionato contro il Sassuolo. In seguito alla sfida con i neroverdi è scoppiata poi anche la polemica intorno al centrocampista capitolino ed in merito alla questione è intervenuto l’ex regista giallorosso, David Pizarro, che a ‘Il Tribunale delle romane’, programma in onda su ‘Rete Oro’, ha ammesso: “Un romano e romanista come lui non è normale che venga insultato. Succedeva anche a Florenzi e a De Rossi. Una volta Totti tirò la maglia in curva e qualcuno gliel’ha ritirata indietro. Assurdo”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Roma, provino decisivo per Pellegrini in vista di Bologna: le ultime di CM.IT

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: Bruno Peres cambia agente

Pizarro ha poi parlato anche di Villar: “Pellegrini non è un regista, è una mezzala. Villar mi piace tantissimo, in lui vedo molto di Kakà. Mi ricorda il brasiliano per movenze e accelerazioni. Gli consiglio di tirare fuori più personalità, deve alzare la voce e chiedere la palla”.