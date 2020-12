Lazio-Verona, Inzaghi: “Campionato strano. Così è difficile!”

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha commentato il ko della sua squadra contro il Verona. Ecco le parole del tecnico nel post gara

Simone Inzaghi è chiaramente dispiaciuto della sconfitta della sua Lazio contro il Verona. Il tecnico dei biancocelesti ha così parlato ai microfoni di DAZN: “Lo sapevamo che avremmo potuto avere dei problemi – esordisce il mister – Non ricordo parate di Reina e noi abbiamo creato tantissimo. Così è difficile portare a casa il risultato. In Italia però ogni partita è imprevedibile. C’è poco tempo per recuperare ma già penseremo a riprenderci i punti persi. Prima del lock-down in casa eravamo infallibili, ora senza tifosi ne risentiamo. E’ un campionato strano, oggi non avremmo meritato di perdere ma vincere con due disattenzioni del genere è difficile”.

SFIDA AL FRATELLO PIPPO – “Sarà emozionante sfidare mio fratello – prosegue Inzaghi -, avremo pochissimo tempo per prepararla. Acerbi? Ha avuto un risentimento, nei prossimi giorni capiremo il problema. C’è qualche speranza di recuperare Luis Alberto”.