Inter, Adani su Eriksen: “Non adatto alla squadra? Forse è il contrario”

Inter, sul caso Eriksen dice la sua anche il commentatore ‘Sky’ Daniele Adani: altre critiche ad Antonio Conte

Si attendono risposte dall’Inter in campionato dopo essere uscita malamente dalla Champions League. Ma proseguono le discussioni sul momento dei nerazzurri. Alla ‘Bobo Tv’ di Christian Vieri, Cassano ha criticato duramente Antonio Conte. E anche il commentatore ‘Sky’ Daniele Adani ha rincarato la dose, commentando il caso Eriksen.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Cagliari-Inter, Conte: “Scudetto? Non è un obbligo. Eriksen ha bisogno di tempo”

“L’Inter è uscita dalla Champions perché non è riuscita a mettere qualità nelle giocate – ha spiegato – Se ti serve qualità non puoi non schierare Eriksen. E’ questo il rimprovero che faccio a Conte. Ha giocato appena 99 minuti in Champions, non si può dire che sia colpa sua. Forse il danese non è adatto all’Inter, ma si può dire anche che l’Inter non è adatta a lui”.