Dopo l’anticipo del venerdì Sassuolo-Benevento, apre il sabato dell’undicesima giornata del campionato di Serie A la sfida Crotone-Spezia

Sfida molto importante per la classifica quella tra il Crotone e lo Spezia, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. I rossoblu di Giovanni Stroppa, desolatamente ultimi in classifica a quota 2 punti, hanno l’assoluta necessità di fare risultato. I liguri, guidati da Vincenzo Italiano, arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta interna contro la Lazio, e veleggiano al quindicesimo posto con 8 punti in più dei rivali di oggi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Ezio Scida’ di Crotone.

FORMAZIONI UFFICIALI CROTONE-SPEZIA

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Eduardo, Zanellato, Molina, Reca; Messias, Simy. All: Stroppa.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferreri, Terzi, Chabot, Bastoni; Estevez, Ricci, Pobega; Agudelo, Piccoli, Farias. All.: Italiano.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 26 punti; Sassuolo*** 22; Inter 21; Napoli* e Juventus 20; Roma 18; Lazio 17; Verona 16; Atalanta** 14; Bologna e Cagliari 12; Sampdoria e Benevento*** 11; Udinese**, Spezia e Parma 10; Fiorentina 9; Torino e Genoa 6; Crotone 2

*un punto di penalizzazione

**una partita in meno

*** una partita in più