Calciomercato, via tecnico e direttore sportivo: rivoluzione totale!

La sconfitta del Torino contro l’Udinese ha acuito la crisi della squadra di Giampaolo: tecnico a rischio ma anche Vagnati potrebbe andar via

Rivoluzione totale: è quella che potrebbe mettere in atto Urbano Cairo al Torino. Il presidente granata dopo la sconfitta contro l’Udinese valuta il futuro della squadra: Marco Giampaolo è a forte rischio esonero anche se potrebbe avere un’altra possibilità considerato il turno infrasettimanale. Ma a rischio è anche Davide Vagnati, arrivato quest’estate come direttore sportivo con Massimo Bava tornato al settore giovanile.

Il dirigente non avrebbe avuto ampio margine di azione con Cairo che ha accentrato su di sé tutte le trattative e il rapporto con lui potrebbe essere interrotto subito. In questo caso non sarebbe da escludere una nuova promozione proprio di Bava che tornerebbe in prima squadra. Riflessioni in corso con una certezza: il Torino deve dare una svolta in campo perché altrimenti l’incubo Serie B diventerebbe troppo concreto.