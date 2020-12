Calciomercato, niente Serie A | Dalla Spagna: a zero in Premier!

Dalla Spagna ne sono certi: l’attaccante non approderà in Serie A, ma andrà in Premier League a parametro zero

Tanti sono i calciatori accostato alle big di Serie A a parametro zero. Non tutti, però, ci riescono: è il caso di Givanildo Vieira de Souza, in arte ‘Hulk‘. Dalla Spagna, infatti sono certi della sua destinazione: sarà la Premier League.

Calciomercato, Hulk in Premier League

Hulk, Attaccante brasiliano classe ’86, si è da poco svincolato dallo Shanghai SIPG e sta cercando una nuova squadra in Europa. L’ex attaccante di Porto e Zenit, vorrebbe giocare ancora qualche anno ad alti livelli prima di ritirarsi. Secondo quanto riferito da ‘Todo Fichajes‘, Hulk si è infatti offerto al Wolverhampton, in Premier League. E avrebbe anche reso note le richieste dell’ingaggio: circa 50 mila euro a settimana, che in un anno sarebbero quasi 2,4 milioni di euro. Molto meno rispetto ai 20 milioni a stagione guadagnati in Cina. Il brasiliano potrebbe dunque andare in Premier dopo che è stato accostato ad alcune big di Serie A, tra cui l’Inter.