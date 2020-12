Prima del calcio d’inizio di Lazio-Verona ha parlato il presidente dei gialloblu Setti, non escludendo l’addio di Zaccagni a gennaio

Mattia Zaccagni è certamente la maggiore rivelazione del Verona di Juric di questa prima parte di stagione. Il fantasista sta stupendo tutti, tanto da guadagnarsi la convocazione in Nazionale di Roberto Mancini.

Nelle ultime due partite sono arrivati due gol e tante belle giocate. Le sue prestazioni ovviamente non sono passate inosservate e non è un caso che molte big del nostro campionato lo abbiano messo nel mirino. La più interessata, al momento, appare essere la Lazio, squadra che proprio stasera Zaccagni affronterà all’Olimpico. Attenzione però anche a Napoli e Milan.

Calciomercato Verona, futuro Zaccagni: Setti allo scoperto

In casa Verona non esistono incedibili e il club è pronto a realizzare un’altra grande plusvalenza. Il numero uno gialloblu, Maurizio Setti – intervenuto ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio della sfida di Roma – non ha chiuso alla cessione di Zaccagni già a gennaio: “E’ un giocatore che è cresciuto tanto – esordisce – C’è il lavoro di tutti, soprattutto del mister, che è eccellente. Siamo contenti di lui. Cessione? A gennaio non si sa, vedremo… l’idea è quella di tenere tutti e credo sarà così”.