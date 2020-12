Il Milan potrebbe mettere le mani su Florian Thauvin, tornato ai suoi livelli. I numeri dell’esterno sono davvero ottimi

Continua l’ottimo momento del Marsiglia in Ligue 1, che con il successo contro il Monaco si porta ad un solo punto dal Psg. Protagonista assoluto anche oggi è stato Florian Thauvin. L’attaccante francese sembra davvero essersi messo alle spalle i problemi fisici dello scorso anno e sta trascinando i suoi in questa prima parte di stagione.

Thauvin con cinque gol e sei assist è al momento il secondo calciatore più decisivo della Ligue 1. L’esterno è alle spalle solamente di Kylian Mbappe, con dieci centri e quattro passaggi vincenti. E’ evidente il perché il Marsiglia ha intenzione di provare, in ogni modo, a trattenere il suo campione ma non sarà per nulla facile.

Calciomercato Milan, sfida al Siviglia per Thauvin

Il contratto scade il prossimo 30 giugno e il rinnovo non è ancora arrivato. Il Milan è uscito pubblicamente allo scoperto, con le dichiarazioni di Maldini. L’interesse è tanto, il contratto è pronto ma Thauvin ha sul tavolo anche l’offerta del Siviglia. Con il Marsiglia in lotta per il titolo appare difficile che possa pensare di liberarsi del giocatore già a gennaio. Allo stesso tempo il francese, che sta dimostrando di essere tornato ad altissimi livelli, rafforza certamente la propria posizione in fase di trattativa.