Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan ancora non arriva e dalla Liga il Barcellona potrebbe pensare al colpaccio

Il mondo del calcio vive un momento di crisi economica importante, dovuta anche all’emergenza Coronavirus che impedisce ai tifosi di riempire gli stadi. È dunque inevitabile che anche i grandi club europei badino maggiormente al portafogli, cercando le occasioni più convenienti in sede di calciomercato. A tal proposito spicca Gigio Donnarumma tra i big della Serie A ancora in scadenza di contratto a giugno 2021. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Il Milan va a caccia del rinnovo con Mino Raiola ma per ora la firma del portiere classe 1999 non è ancora arrivata. In questo contesto, secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, anche il Barcellona starebbe monitorando attentamente la cosa, sondando il mercato dei parametri zero di lusso. Il portale iberico evidenzia anche il nome di Donnarumma in una lunga lista di papabili obiettivi dei catalani sottolineando come Neto non ha finito di convincere come sostituto di ter Stegen, e quindi potrebbe essere interessante l’acquisto di un portiere giovane e di valore assoluto come lo stesso Donnarumma. L’estremo difensore del Milan aumenterebbe la competitività rivelandosi una grande tentazione.