Calciomercato Milan, nuovi ostacoli nella corsa a Kamara

Il Milan segue con attenzione Boubacar Kamara dell’Olympique Marsiglia, che punta a rinnovare il contratto e che piace anche a Barcellona e Bayern Monaco

Non solo Thauvin. In casa Olympique Marsiglia il Milan segue con grande attenzione anche il profilo di Boubacar Kamara. Difensore centrale in grado anche di giocare come mediano, Kamara è uno dei prospetti più interessanti della Ligue 1. Il suo contratto con i transalpini scade nel 2022, ma la richiesta fatta è elevatissima: 60 milioni di euro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Stando però a quanto riportato da ‘Sky Sport Deutschland’, anche il Bayern Monaco sarebbe sulle tracce del giocatore. Il club bavarese è molto interessato al giovane francese, che però, stando a quanto riferito dalla Germania, potrebbe partire per una cifra compresa tra i 20 e i 30 milioni di euro. Decisamente inferiore rispetto alla richiesta di 60 milioni. Secondo il ‘Mundo Deportivo’, anche il Barcellona segue il giovane difensore, ma il problema maggiore per i catalani è rappresentato dalla richiesta del cartellino. Superare i 20 milioni sarebbe comunque troppo per il club che non naviga finanziariamente in ottime acque. Oltre agli ostacoli Barcellona e Bayern Monaco, per il Milan ce n’è anche un altro. L’Olympique Marsiglia vorrebbe infatti proporre un rinnovo al giocatore: chiaro che se Kamara prolungasse il proprio contratto, il prezzo del cartellino lieviterebbe notevolmente.