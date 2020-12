Calciomercato Milan, dalla Spagna: si chiude subito per il difensore

Bomba dalla Spagna: il Milan si appresta a piazzare il colpo in difesa

Nuovo difensore in arrivo per il Milan. Ne sono convinti in Spagna. Secondo ‘Don Balon’ i rossoneri si apprestano a chiudere l’acquisto di Kabak, classe 2000 turco in forza allo Schalke 04 e già inseguito a lungo nell’ultimo anno e mezzo. L’operazione, stando al portale spagnolo, dovrebbe chiudersi entro poche settimane sui 25 milioni di euro.

Kabak è da sempre in cima alla lista della dirigenza rossonera, lista che comprende anche il nome di un giocatore di Serie A, ovvero Tomiyasu del Bologna. Ma per ‘Don Balon’ Maldini e Massara stanno andando spediti sul giovane talento turco, nel mirino pure del Liverpool.