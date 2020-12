Calciomercato Inter, Conte via: tentazione Inzaghi, le ultime

L’Inter pensa al futuro e in caso di addio di Antonio Conte valuta anche Simone Inzaghi, in scadenza con la Lazio

Momenti di riflessione per l’Inter, ‘eliminazione in Champions ha reso ancora più agitate le acque per i nerazzurri. La società per la prossima stagione potrebbero decidere di separarsi da Antonio Conte e puntare su un altro allenatore. Tra i nomi circolati negli ultimi giorni c’è anche quello di Simone Inzaghi, in scadenza di contratto sulla Lazio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Come raccontato a CMIT TV da Valerio Cassetta, tra l’allenatore e il club biancoceleste al momento non risultano esserci appuntamenti in agenda; questa situazione aumenta l’interesse dei grandi club per il tecnico. Inzaghi piace all’Inter, dopo che negli ultimi anni è stato messo nel mirino anche dalla Juventus dove ha un ottimo rapporto con Paratici.

Calciomercato Inter, idea Tare-Inzaghi: gli aggiornamenti

Per quanto riguarda l’Inter, per la società nerazzurra si è parlato anche di un arrivo in coppia con Tare anche se non per forza il binomio deve essere unito. Nonostante Inzaghi sia molto legato alla Lazio e a Roma, l’allenatore valuterebbe con attenzione un’eventuale proposta che gli garantisse un miglioramento dal punto di vista economico e una maggior libertà di azione.