Calciomercato Cagliari, Sottil apre alla permanenza

Riccardo Sottil, in prestito dalla Fiorentina, ha parlato del proprio presente e del proprio futuro con il Cagliari

“Cagliari e la sua gente mi sono subito entrati nel cuore. Qui sto molto bene. Sto crescendo sotto tanti punti di vista”. Parole forti quelle di Riccardo Sottil. Il giovane attaccante della nazionale under-21 è in prestito in Sardegna dalla Fiorentina, ma non è detto che non possa restare in rossoblù. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina, ESCLUSIVO: contatti con Llorente! Conferme su Cutrone

Intervistato dal ‘Corriere dello Sport’, Sottil ha parlato di presente e di futuro: “Ho accettato Cagliari con entusiasmo. Sia perché il presidente e la dirigenza mi hanno convinto subito, sia per il fatto che l’allenatore fosse Di Francesco. La società è ambiziosa e punta a fare bene. Per ora è tutto bellissimo”. Sul futuro: “Potrei restare a giugno, ma non dipende solo da me.