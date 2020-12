Calciomercato, ritorno Allegri | Arriva l’annuncio sulla panchina

Massimiliano Allegri è stato recentemente accostato anche alla panchina dell’Arsenal: l’annuncio dei ‘Gunners’ su Arteta

Spicca sempre il nome di Massimiliano Allegri tra gli allenatori attualmente senza squadra ed alla ricerca di una nuova panchina. Negli ultimi giorni l’ex tecnico della Juventus è stato accostato all’Arsenal, che sta vivendo un momento difficile soprattutto in Premier League. Almeno per il momento, però, la posizione di Arteta è ancora salda. L’amministratore delegato dei ‘Gunners’, Vinai Venkatesham, ha infatti annunciato ai microfoni del ‘Times’: “Con Mikel (Arteta, ndr) abbiamo una serie di cose. Ha un’esperienza straordinaria in Premier League con le sue avventure all’Arsenal, Everton, Manchester City e poi di nuovo all’Arsenal”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, niente Arsenal per Allegri | L’annuncio dei ‘Gunners’

“Abbiamo un ragazzo che ama questo club – ha proseguito – e capisce cosa significa giocare per questo club, ed era ovviamente il capitano qui. Hai un ragazzo che è un vero giocatore di squadra. La squadra che ha formato con il direttore tecnico Edu e anche il suo staff, è davvero forte. Mikel vuole avere successo, ma farlo in un modo che rispetta la nostra storia e le nostre tradizioni. Penso che con lui abbiamo un tecnico davvero potente”. Sfuma così, almeno nell’immediato, la pista Arsenal per Allegri. L’ex Milan e Juve, accostato anche all’Inter per l’eventuale post Conte, resta dunque in attesa di una chiamata. Staremo a vedere.