Calciomercato Inter, il talento va via a gennaio | Ipotesi in Serie A

Il futuro di uno dei gioielli dell’Inter sembra in bilico sul calciomercato. Il talento potrebbe presto lasciare i nerazzurri. Di seguito tutte le ultime novità

Andrea Pinamonti non ha convinto con la maglia dell’Inter in questo spezzone di stagione. E’ vero che Antonio Conte gode di alternative di primo livello in attacco, con Lautaro Martinez-Lukaku titolari e Sanchez come prima alternativa. D’altra parte, però, il giovane attaccante non ha mai dato la sensazione di potersi ritagliare un posto nelle rotazioni del tecnico e anche negli spezzoni giocati non ha impressionato. Vediamo quali potrebbero essere le alternative per il suo futuro.

Calciomercato Inter, Pinamonti in partenza: le possibili destinazioni

Già a gennaio, potrebbe, dunque, arrivare il divorzio con l’Inter che cerca una quarta punta per completare il reparto. I nerazzurri puntano al trasferimento a titolo definitivo: cederebbero il calciatore per una cifra complessiva di 15 milioni di euro. Allo stesso tempo, se nessuno dovesse presentare offerte credibili, la punta potrebbe partire anche in prestito. In questo modo si risparmierebbe l’importante ingaggio da 1,8 milioni più bonus. Il talento potrebbe finire in Serie A: occhio alle piste che portano a Crotone e Torino.