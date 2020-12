Alla vigilia di Bologna-Roma, interviene il tecnico giallorosso Paulo Fonseca in conferenza stampa: le dichiarazioni dell’allenatore

La Roma riparte dalla trasferta di Bologna per riprendere la marcia in campionato dopo il ko col Napoli e il pari col Sassuolo. I giallorossi devono ricominciare a vincere per rilanciare le proprie ambizioni nel gruppo di testa. Il tecnico Paulo Fonseca parla alla vigilia del match con gli emiliani in conferenza stampa, seguite le sue dichiarazioni con noi qui su Calciomercato.it.

PAOLO ROSSI – “Mi dispiace molto. E’ un giocatore che ho ammirato tanto, mi ricordo i Mondiali in Spagna. Una parola di conforto per la famiglia in questo momento”

RECUPERI – Pellegrini e Veretout hanno recuperato. Si sono allenati ieri ed oggi con la squadra, si sono allenati bene e giocheranno domani. Smalling si è fermato per tanto tempo. Deve recuperare la miglior condizione fisica, è stato importante giocare a Sofia per la condizione fisica e la fiducia. Dzeko sta molto meglio e sta recuperando la condizione fisica. Abbiamo avuto bisogno di farlo giocare senza condizione, ora sta molto meglio. Mancini? Sono fiducioso che possa recuperare a breve”

PROGETTO – “Cosa ci manca per raggiungere Inter e Juventus? Tempo. Inter e Juve fanno investimenti diversi dalle altre squadre. Noi lavoriamo per avvicinarci. Abbiamo cambiato proprietà e squadra, che è totalmente diversa dal primo giorno in cui sono arrivato, qui quindi c’è bisogno di tempo”

CRISTANTE – “Sta giocando molto bene in questa posizione, sta diventando un grande difensore centrale secondo me. E’ sicuro che domani giocherà, ma vedremo in quale posizione. Devo dire che sono molto soddisfatto di lui come difensore centrale”

OBIETTIVI – “Ho detto che dobbiamo fare meglio della scorsa stagione, siamo arrivati quinti quindi fare meglio è arrivare fra le prime quattro. Sappiamo che ci sono squadre che vogliono lo stesso, ma noi vogliamo fare meglio della scorsa stagione”

SASSUOLO – “Rigore al Sassuolo col Benevento? Dico quello che ho detto dopo la partita: gli episodi parlano da soli. Ho la stessa opinione del post match e le situazioni sono trattate in modo diverso. Penso che l’arbitro di ieri non abbia sbagliato”

BOLOGNA – “Sta facendo una buona stagione. E’ una squadra aggressiva, che pressa alto e ha attaccanti molto veloci. Dobbiamo fare una partita perfetta per vincere contro di loro, sono in un buon momento e per me sono molto forti”