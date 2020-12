Sassuolo-Benevento, retroscena Carnevali: “Per Inzaghi litigai con Galliani”

Retroscena di calciomercato per il Sassuolo con Carnevali che parla di Inzaghi

Nel pre-partita tra Sassuolo e Benevento, Giovanni Carnevali ha parlato dell’avversario e in particolar modo del loro tecnico, Filippo Inzaghi, per un momento vicino alla maglia neroverde come allenatore: “Abbiamo provato a prendere Inzaghi come allenatore, quando lui era alla guida della Primavera del Milan: lo avevamo contattato. Ricordo che, nonostante abbia un ottimo rapporto con Galliani, è stata l’unica volta in cui ho dovuto litigare con lui: non aveva nessuna voglia di lasciarlo andare”. Era la stagione 2013/14, quando il Sassuolo esonerò Eusebio Di Francesco per prendere poi Alberto Malesani, salvo tornare sui propri passi dopo cinque giornate e altrettante sconfitte.

L’amministratore delegato dei neroverdi ha poi parlato anche dell’obiettivo stagionale della sua squadra: “Non ho delusioni e non fa parte del mio modo di essere e di pensare. Sono felice per quello che stiamo facendo e l’obiettivo, sapendo che è difficilissimo, resta quello di migliorarci. Siamo arrivati ottavi l’anno scorso, ma quest’anno vorrei fare di più”.