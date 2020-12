In conferenza stampa Simone Inzaghi ha presentato la sfida contro il Verona di domani soffermandosi anche sulle condizioni di Immobile

Domani la Lazio tornerà in campo in Serie A dopo il passaggio del turno in Champions League. Di fronte il Verona di Juric in una gara complessa analizzata da Simone Inzaghi in conferenza stampa: “Sono contentissimo per i ragazzi, la società e i tifosi, abbiamo realizzato un sogno. Adesso, dopo una grande gioia, dobbiamo essere bravi a trasferire quest’entusiasmo sul campo. Domani contro l’Hellas Verona sarà molto difficile, sta facendo un ottimo percorso nonostante abbia cambiato diversi elementi. Il loro valore aggiunto è l’allenatore, molto competente”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, post Inzaghi: rispunta il big | Corsa a cinque

LEGGI ANCHE >>> Champions League, sorteggio ottavi: le avversarie di Juve, Lazio, Atalanta e regolamento

Inzaghi ha poi spostato il tiro sulle condizioni di Immobile e non solo: “Non so esattamente ancora come sta il gruppo, soprattutto i giocatori che ho impiegato di più. Ieri abbiamo fatto solo scarico, abbiamo ancora due allenamenti e poi valuterò. Immobile è uno di quelli più affaticati. Nelle ultime due partite è uscito, gli ho risparmiato un po’ di minuti. Bisognerà fare delle valutazioni attente, anche su Luis Alberto, Leiva, Acerbi e Luiz Felipe. Reina-Strakosha? Sceglierò di partita in partita. Sono contento di quello che ha fatto Strakosha negli ultimi anni, è un grande portiere, così come sono contento di Reina. Di partita in partita deciderò, ancora non ho fatto una scelta precisa. Sono soddisfatto di come si stanno allenando, ma non avevo dubbi”.