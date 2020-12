Steven Zhang parla degli obiettivi dell’Inter in questa stagione e decide di esporsi in un periodo di certo non felice per il club nerazzurro. Ecco le sue dichiarazioni

L’Inter sta vivendo un momento di grandi critiche e difficoltà sul campo. Lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk ha decretato l’eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League e per giunta all’ultima posizione nel girone, dopo una prestazione che ha fatto indignare tutti i tifosi, già pronti a chiedere la testa di Antonio Conte. In un momento tanto delicato, Steven Zhang vuole far sentire la sua presenza in società: ecco le sue ultime dichiarazioni.

Crisi Inter, parla Steven Zhang: obiettivi chiari per la stagione

Steven Zhang, Presidente dell’Inter, si è esposto sul periodo della Beneamata. Di seguito le sue dichiarazioni in arrivo dalla Cina: “Eravamo consapevoli delle difficoltà che avremmo potuto incontrare in questa stagione anomala. Insieme abbiamo deciso di affrontarle con coraggio e determinazione. Il nostro obiettivo non cambia, lottare e dare tutto per il bene dell’Inter. Insieme”. Nonostante il grave insuccesso in Champions League, l’Inter non ha dunque intenzione di mollare la presa. L’obiettivo scudetto resta vivo, anche se per questa stagione il percorso in Europa è già terminato.