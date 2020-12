Inter, Marani: “Finite le schermaglie, scudetto irrinunciabile”

Matteo Marani analizza il momento dell’Inter dopo l’uscita dalla Champions: per Conte il tempo è scaduto

E’ tempo di processi per l’Inter dopo l’eliminazione in Champions. Se ne parla anche a ‘Sky’ con Matteo Marani che dice la sua su Antonio Conte: “Non giudicheremo Conte per l’Europa: lo giudicheremo per il campionato. E’ stato preso per vincere il campionato, lo scudetto è l’obiettivo ed è irrinunciabile. Ora mancheranno i soldi all’Inter per fare il mercato di gennaio. Sono finite le schermaglie verbali: può dire quello che vuole Conte, ma deve vincere il campionato”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Il giornalista prosegue: “Se vuoi vincere in Europa devi ragionare in maniera diversa, ma Conte non ragiona per vincere in Champions ma per vincere in campionato. Fatico a comprendere quando lui gioca sul ruolo di favorita: l’Inter deve vincere lo Scudetto”