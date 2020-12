Inter, mossa a sorpresa di Conte: Eriksen titolare | In pole a Cagliari

Christian Eriksen sembrava ormai un separato in casa nell’Inter di Antonio Conte, ma l’ultima indiscrezione stupisce. Di seguito le possibili scelte in vista di Cagliari

La stagione dell’Inter sembra già essere arrivata a un momento cruciale. I nerazzurri sono stati eliminati dalla Champions League con uno 0-0 fatale contro lo Shakhtar Donetsk. Christian Eriksen è entrato negli ultimi minuti della partita e si è messo subito in mostra con un paio di conclusioni pericolose dalla distanza. In vista della partita contro il Cagliari, potrebbe avere un’occasione dal primo minuto.

Inter, Conte punta su Eriksen contro il Cagliari: le ultime

L’Inter si prepara a grandi manovre a centrocampo in vista del prossimo mercato di gennaio. Matias Vecino, Radja Nainggolan e Christian Eriksen, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, restano sul piede di partenza. Il danese, però, potrebbe avere una nuova chance, secondo la Rosea, contro il Cagliari. La coperta è corta a centrocampo, dopo l’infortunio di Arturo Vidal, e il danese ha dato buone risposte contro lo Shakhtar Donetsk. Ora è in pole position: vedremo se partirà dal primo minuto o dovrà nuovamente accontentarsi di entrare nei minuti finali di gioco, a partita in corso.