Buone notizie per Paulo Fonseca dalla seduta odierna: Pellegrini e Vereotut si sono allenati in gruppo

Archiviata l’indolore sconfitta contro il Cska Sofia, la Roma è tornata ad allenarsi oggi in preparazione della sfida di domenica contro il Bologna. Paulo Fonseca può sorridere per due recuperi importanti. La seduta odierna ha confermato le nostre anticipazioni su Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso è sceso regolarmente in campo, allenandosi con il gruppo, al pari del suo compagno di reparto, Jordan Veretout. Allenamento individuale per Mancini, mentre Mirante dopo la contusione alla mano ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte in seduta individuale.