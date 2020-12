eCMIT | Serie A, Genoa-Juventus su FIFA 21: Dybala show!

Sul canale YouTube di Calciomercato.it abbiamo simulato su FIFA 21 la sfida tra Genoa e Juventus: scopriamo com’è andata

Torna la Serie A, con la Juventus di Pirlo reduce dall’impresa del ‘Camp Nou’ impegnata ancora in trasferta sul campo del Genoa di Maran. La squadra bianconera cerca continuità anche in campionato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Sul canale YouTube di Calciomercato.it abbiamo simulato su FIFA 21 la sfida tra Genoa e Juventus, in programma domenica alle ore 18. Non mancano le sorprese con Dybala assoluto protagonista. Scopriamo insieme com’è andata nella nostra simulazione FIFA.