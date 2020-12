Calciomercato Torino, Giampaolo ora ha gli ‘incubi’: “Non dormo sereno”

Il tecnico del Torino Marco Giampaolo parla anche della sua posizione presentando la gara con l’Udinese

Terzultimo in classifica e contestato dai tifosi: il Torino vive una situazione difficile e Marco Giampaolo è sulla graticola. Il tecnico è stato confermato dal presidente Urbano Cairo, ma la contestazione dei tifosi in settimana ha riguardato anche lui. Presentando la gara con l’Udinese, l’allenatore ha commentato la presa di posizione dei sostenitori granata: “E’ frutto della mancanza di risultati, ma anche noi siamo insoddisfatti come i tifosi. La notte non dormo bene – ha confessato Giampaolo -, non vedo in giro con nonchalance”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Giampaolo analizza il suo momento difficile: “Ne ho già vissuti tanti ed altri li vivrò. Ma faccio riferimenti ai calciatori, a come si allenano, alla loro fidelizzazione. Se sono fiducioso è perché loro mi trasmettono fiducia per come si allenano. Poi sono consapevole che il mestiere di allenatore comporta delle difficoltà, ma la mia attenzione è sempre rivolta ai giocatori”.