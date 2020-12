Thauvin continua ad essere associato al Milan: del suo futuro ha parlato il tecnico dell’Olympique Marsiglia, Villas-Boas

Il futuro di Florian Thauvin continua a tenere banco in casa Olympique Marsiglia. Il giocatore francese ha il contratto in scadenza alla fine della stagione e non sembra intenzionato a rinnovarlo. E tra i club certamente più interessati alla sua situazione c’è il Milan. La società rossonera, anche attraverso le parole di Paolo Maldini, ha fatto capire che Thauvin è un elemento che piace e che potrebbe entrare a far parte del Milan del futuro. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Le parole del dirigente milanista non sono però piaciute ad André Villas-Boas. Il tecnico portoghese è tra l’altro tornato a parlare oggi in conferenza stampa della situazione di Thauvin: “La sua situazione contrattuale non ci aiuta. Per noi è un giocatore molto importante e resta un giocatore importante, che sta facendo molto bene. Discutiamo molto del suo futuro e vedremo cosa possiamo fare per quella che potrà essere la decisione migliore”.