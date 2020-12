Calciomercato Milan, Baresi allo scoperto sul futuro di Donnarumma

Le dichiarazioni del vicepresidente onorario del Milan, Franco Baresi, sul futuro di Donnarumma

Spicca Donnarumma tra i big della Serie A ancora in scadenza di contratto nel 2021. In casa Milan filtra comunque ottimismo, come confermato anche dal vicepresidente onorario Franco Baresi: “Credo che il calcio sia cambiato a differenza di venti anni fa. La concorrenza è tanta ma penso che Gigio, cresciuto anche lui da noi, ami il Milan. – ha dichiarato la leggenda a ‘Radio Rossonera’ – Ha 20 anni ed è già tra i migliori al mondo. Può essere un esempio di ispirazioni per tutti, ha un futuro straordinario davanti a sé”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

“Mi auguro che prevalga il cuore – conclude Baresi – e che rimanga ancora tanti anni da noi con tutte le soddisfazioni che merita”. Una battuta, infine, sul sogno scudetto: “C’è un bello spirito di sacrificio e di squadra e ciò ti può portare a risultati sorprendenti. Quindi tutto è possibile!”.