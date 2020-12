Calciomercato Juventus, bianconeri a caccia di rinforzi a centrocampo: Paratici guarda nel Regno Unito e precisamente in Scozia

La vittoria contro il Barcellona in Champions League può aver fornito alla Juventus l’occasione per la svolta stagionale. I bianconeri si apprestano ad affrontare i prossimi impegni con rinnovata fiducia nel nuovo progetto di Pirlo. Ma Paratici guarda sempre con attenzione al mercato per rinforzare la rosa, soprattutto a centrocampo sembra essere necessario qualcosa in più.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, idea rinnovo per il re degli assist | Pirlo sorride

Stando al ‘Sun’, la Juve è in corsa, insieme ad Everton e Leeds, per le prestazioni di Glen Kamara. 25 anni, finlandese naturalizzato originario della Sierra Leone, è un mediano di buona quantità e qualità in forza ai Glasgow Rangers. Gerrard punta molto su di lui e sta spingendo per il suo rinnovo di contratto, in scadenza con gli scozzesi nel 2023, ma per ora i negoziati non sono andati a buon fine.