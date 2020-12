Calciomercato Juventus, riecco Guardiola: c’è lo zampino di Messi

Dalla Spagna rilanciano la pista Pep Guardiola per la Juventus: questa volta ci sarebbe anche lo zampino di Messi

Un contratto fino al 2023 appena firmato non bastano a fermare le voci su Pep Guardiola. Il manager del Manchester City, nonostante sia fresco di rinnovo, potrebbe cambiare panchina a fine stagione. A lanciare la ‘bomba’ è ‘donbalon.com’, secondo cui i deludenti risultati in Premier League potrebbero portare ad una separazione, al di là del contratto appena firmato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Se non dovesse arrivare la Champions e, soprattutto, se la dirigenza non accontenterà Guardiola con l’acquisto di Lionel Messi, in scadenza con il Barcellona, ecco che il divorzio potrebbe tornare prepotentemente di attualità.

Calciomercato Juventus, riecco Guardiola: lo porta Messi

In quel caso la squadra più interessata all’allenatore spagnolo sarebbe la Juventus che da anni ha ormai il manager ex Barcellona e Bayern Monaco come ‘pallino’. Una ipotesi che tornerebbe quindi di attualità, anche se al momento decisamente remota. Per renderla più di una suggestione, al di là dell’addio di Guardiola al City, servirebbe anche il fallimento di Pirlo in bianconero. Messi, Guardiola, Pirlo, Juventus, tanti gli incastri necessari quindi per far diventare qualcosa di più di una ‘fantasia’ questo clamoroso intreccio di mercato.